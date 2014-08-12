Здравствуйте, Есть готовые PSD макеты сайта, необходимо добавить кнопку "вверх", пару пунктов меню, доработать подвал, сделать несколько страниц соблюдая общий стиль (с адаптивными макетами под iphone и ipad) и нарисовать 2 картинки для баннера. Подробное ТЗ ...
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- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Здравствуйте! Мне бы хотелось автоматизировать 1 процесс. Опишу суть: У меня есть несколько Apple ID которые постоянно автоматически блокируются, при этом чтобы начать вновь пользоваться учетной записью ее нужно "сбросить" Сам процесс выглядит так: Для разблокироки нужно перейти ...Завершен9 лет назад
- $600
Здравствуйте, Уважаемые фрилансеры! Дано: 1. Сайт www.y4etka.com на CMS wordpress Появилась идея обновить целиком дизайн всех страниц, сделали новый дизайн и его верстку. Итак есть: 2. Готовая верстка нового дизайна http://test.zaraz.in.ua/html_y4etka/project.php 3. ТЗ https://cloud.mail.ru/public/d8a595ea5df8/TZ_y4etka.docx Задача: Сделать натяжку верстки на www.y4etka.com ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте, Есть готовые .psd макеты страниц (около 25 штук), нужна верстка и натяжка на движок (Wordpress). Вот так выглядит практически идентичный, уже готовый сайт (дизайн макетов и все прочее очень схоже): xaa.su/ZCB Верстка нужна с соблюдением ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт9 лет назад
- $1000
Есть интернет магазин готовых учетных записей App Store — y4etka (точка)com Ищу специалиста (ов) для раскрутки и продвижения сайта. Оплата только за результат — совершенное действие (покупка доступа на сайте). Средний чек — 2000 руб. На сайте установлена автоматическая ...Поисковые системы (SEO)19 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно сделать скрипт для автоматического парсинга новостей (статей) «точь в точь» (слово в слово) на сайт (сюда http://y4etka.com/news/) например с одного или нескольких тематических ресурсов посвященных новостям о Apple: http://www.macdigger.ru/ http://www.iphones.ru/ http://i-ekb.ru/ http://yablyk.com и т.д.) ...Завершен9 лет назад
- $250
Необходимо следующее: 1. Разработка логотипа. Концепция такая - цвета для букв белые, все заглавные, фон красный. Что-то в стиле "Эльдорадо" 2. Дизайн главной и ВСЕХ страниц сайта (в едином цельном стиле и дизайне), а также создать дизайн ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $250
Разрабоать новый дизайн главной страницы Сайт www.y4etka.com Что нужно сделать: 1. переделать меню и шапку, создать новый логотип. Примерный скрин приложен, сайты которыми вдохновлялся: http://www.eldorado.ru/ http://www.mediamarkt.ru/ http://www.svyaznoy.ru/ http://euroset.ru/ http://www.tehnosila.ru/ По задумке "Каталог" должен открываться только когда подводим к нему мышку или нажимаем на него, ...Дизайн сайтов25 заявокЗакрыт9 лет назад
Придумать логотип для сайта y4etka.com, пожелания чтобы он был что-то вроде как: Пример 1 http://www.eldorado.ru Пример 2 http://www.svyaznoy.ru/ То есть крупный, заметный. На сайте будет размещаться также как на вышепреведенных примерах. Желательно чтобы логотип отражал ...Логотипы и Знаки39 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется создать продающую посадочную страницу, с высоким уровнем конверсии "под ключ". Сайт www.y4etka.com О чем Landing: о том что продается на сайте, основная мысль: Готовые "общие" Apple ID (учетные записи или аккаунты), через которые предоставляется ...Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется скрыть часть меню (сделать так, чтобы часть меню была не видна и не отображалась) у пользователя с ролью "Автор". На приложенном скрине указано что именно необходимо скрыть. Пишите цену за которую готовы выполнить задание и ...Завершен9 лет назад
При добавление новой записи или страницы исчезла кнопка "вставить/изменить картинку" (в обычном режиме), но появляется если включить полноэкранный режим. Нужно вернуть кнопку "вставить/изменить картинку", чтобы она была доступна в обычном режиме. Пишите цену за которую готовы ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $500
Добрый день! Нужен контент-менеджер на сайт y4etka.com Задача наполнять каталог, добавляя туда краткое описание приложений, игр, фильмов и журналов. То есть, работа заключается в добавление новой записи, заполнение нескольких полей в ней плюс добавление картинки. Придумывать самостоятельно ничего ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужно продвинуть сайт по ключевым поисковым запросам в Яндекс и Google, таким как: закачать игры для iPad закачать игры для iPhone закачать програмы iPad закачать програмы iPhone игры для iPad игры для iPhone приложения для iPad приложения для iPhone программы для iPad программы для iPhone скачать ...Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Нужны исправления в работе каталога, сайт www.y4etka.com/apps/ 1) чтобы цены отображались корректно, в зависимости от выбранной валюты. На примере игра из каталога "Max Payne Mobile", сейчас цена отображается как 2 руб. хотя в админке прописана как 99 ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад