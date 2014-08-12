Y4etka

Александр Y4etka

 
38 летРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Y4etka.com - ключ, который открывает весь App Store

Контакты:

Интернет-магазин учетных записей App Store в СНГ №1. Y4etka.com - ключ, который открывает весь App Store.
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  • Доработать дизайн сайта в PSD

    Здравствуйте, Есть готовые PSD макеты сайта, необходимо добавить кнопку "вверх", пару пунктов меню, доработать подвал, сделать несколько страниц соблюдая общий стиль (с адаптивными макетами под iphone и ipad) и нарисовать 2 картинки для баннера. Подробное ТЗ ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Автоматизировать процесс управления Apple ID

    Здравствуйте! Мне бы хотелось автоматизировать 1 процесс. Опишу суть: У меня есть несколько Apple ID которые постоянно автоматически блокируются, при этом чтобы начать вновь пользоваться учетной записью ее нужно "сбросить" Сам процесс выглядит так: Для разблокироки нужно перейти ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Натяжка готовой верстки на CMS + доп. функционал

    $600

    Здравствуйте, Уважаемые фрилансеры! Дано: 1. Сайт www.y4etka.com на CMS wordpress Появилась идея обновить целиком дизайн всех страниц, сделали новый дизайн и его верстку. Итак есть: 2. Готовая верстка нового дизайна http://test.zaraz.in.ua/html_y4etka/project.php 3. ТЗ https://cloud.mail.ru/public/d8a595ea5df8/TZ_y4etka.docx Задача: Сделать натяжку верстки на www.y4etka.com ...

    WordPressOpenCartJoomlaMODX
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка + натяжка на движок (wordpress)

    Здравствуйте, Есть готовые .psd макеты страниц (около 25 штук), нужна верстка и натяжка на движок (Wordpress). Вот так выглядит практически идентичный, уже готовый сайт (дизайн макетов и все прочее очень схоже): xaa.su/ZCB Верстка нужна с соблюдением ...

    WordPressAndroidiOS
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Продвижение сайта с оплатой за действие

    $1000

    Есть интернет магазин готовых учетных записей App Store — y4etka (точка)com Ищу специалиста (ов) для раскрутки и продвижения сайта. Оплата только за результат — совершенное действие (покупка доступа на сайте). Средний чек — 2000 руб. На сайте установлена автоматическая ...

    Поисковые системы (SEO)19 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать скрипт граббер / парсер новостей

    Нужно сделать скрипт для автоматического парсинга новостей (статей) «точь в точь» (слово в слово) на сайт (сюда http://y4etka.com/news/) например с одного или нескольких тематических ресурсов посвященных новостям о Apple: http://www.macdigger.ru/ http://www.iphones.ru/ http://i-ekb.ru/ http://yablyk.com и т.д.) ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Дизайн сайта

    $250

    Необходимо следующее: 1. Разработка логотипа. Концепция такая - цвета для букв белые, все заглавные, фон красный. Что-то в стиле "Эльдорадо" 2. Дизайн главной и ВСЕХ страниц сайта (в едином цельном стиле и дизайне), а также создать дизайн ...

    WordPressДизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Разработать новый дизайн главной страницы

    $250

    Разрабоать новый дизайн главной страницы Сайт www.y4etka.com Что нужно сделать: 1. переделать меню и шапку, создать новый логотип. Примерный скрин приложен, сайты которыми вдохновлялся: http://www.eldorado.ru/ http://www.mediamarkt.ru/ http://www.svyaznoy.ru/ http://euroset.ru/ http://www.tehnosila.ru/ По задумке "Каталог" должен открываться только когда подводим к нему мышку или нажимаем на него, ...

    Дизайн главной страницы
    Дизайн сайтов25 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработать логотип для сайта

    Придумать логотип для сайта y4etka.com, пожелания чтобы он был что-то вроде как: Пример 1 http://www.eldorado.ru Пример 2 http://www.svyaznoy.ru/ То есть крупный, заметный. На сайте будет размещаться также как на вышепреведенных примерах. Желательно чтобы логотип отражал ...

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки39 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать Landing Page (LP, лендинг пейдж) для сайта

    Требуется создать продающую посадочную страницу, с высоким уровнем конверсии "под ключ". Сайт www.y4etka.com О чем Landing: о том что продается на сайте, основная мысль: Готовые "общие" Apple ID (учетные записи или аккаунты), через которые предоставляется ...

    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • На WordpRess отредактировать роль "Автор"

    Требуется скрыть часть меню (сделать так, чтобы часть меню была не видна и не отображалась) у пользователя с ролью "Автор". На приложенном скрине указано что именно необходимо скрыть. Пишите цену за которую готовы выполнить задание и ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Вернуть кнопку "вставить/изменить картинку" на WP

    При добавление новой записи или страницы исчезла кнопка "вставить/изменить картинку" (в обычном режиме), но появляется если включить полноэкранный режим. Нужно вернуть кнопку "вставить/изменить картинку", чтобы она была доступна в обычном режиме. Пишите цену за которую готовы ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Наполнение каталога / CMS WP

    $500

    Добрый день! Нужен контент-менеджер на сайт y4etka.com Задача наполнять каталог, добавляя туда краткое описание приложений, игр, фильмов и журналов. То есть, работа заключается в добавление новой записи, заполнение нескольких полей в ней плюс добавление картинки. Придумывать самостоятельно ничего ...

    WordPress
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Продвижение сайта в топ 10

    Нужно продвинуть сайт по ключевым поисковым запросам в Яндекс и Google, таким как: закачать игры для iPad закачать игры для iPhone закачать програмы iPad закачать програмы iPhone игры для iPad игры для iPhone приложения для iPad приложения для iPhone программы для iPad программы для iPhone скачать ...

    Приложение для iPadПриложение для iPhone
    Поисковые системы (SEO)12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Внести исправления в работу каталога на wordpress

    $100

    Нужны исправления в работе каталога, сайт www.y4etka.com/apps/ 1) чтобы цены отображались корректно, в зависимости от выбранной валюты. На примере игра из каталога "Max Payne Mobile", сейчас цена отображается как 2 руб. хотя в админке прописана как 99 ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
outragen
Денис 
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$25
10 баллов
9 лет назад
Доработать дизайн сайта в PSD
Хороший заказчик и заказ. Рекомендую.
Спасибо, все отлично, задача была выполнена творчески, качественно и в срок, сотрудничеством доволен, рекомендую!
Ответный отзыв
hiberok
37 летПольша
15 лет в сервисе
Был
2 часа назад
$80
10 баллов
9 лет назад
Автоматизировать процесс управления Apple ID
Отличный заказчик. Никаких проблем, четкая постановка задачи, коммуникация и общение на должном уровне, приятно работать! Рекомендую.
Спасибо Евгений за отличную работу! Очень доволен! Помогли мне реализовать задачу и автоматизировать процесс, на который раньше уходила уйма времени. Отдельное спасибо за то, что все настроили у меня на хостинге и помогли протестировать, чтобы я мог убедиться что все работает как швейцарские часы. Буду еще к вам обращаться.
Ответный отзыв
FanDes
Илья 
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$250
9 баллов
9 лет назад
Дизайн сайта
Все отлично! Работать с Александром можно без проблем. Всегда на связи оплата во время. Рекомендую.
Илья талантливый дизайнер и у него получаются действительно произведения искусства. В работе учитывает все пожелания и очень многое предлагает и креативит сам. Вообщем, если вам нужен отличный результат и не поджимают сроки - обращайтесь и не пожалеете, получите больше чем ожидаете!
Ответный отзыв
rudy_
48 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Сделать скрипт граббер / парсер новостей
Александр всегда был на связи и оперативно отвечал на возникающие вопросы. С пониманием отнесся к увеличению времени разработки, за что ему отдельное спасибо. Щедро оплатил сделанную работу. Рекомендую к сотрудничеству!
Рекомендую Сергея как профессионала и как очень талантливого программиста! Сработал на отлично и по ходу работы, Сергей предложил ряд интересных вариантов как можно сделать еще лучше и что можно добавить. В итоге сделано им было гораздо больше чем я просил в ТЗ! Отдельно отмечу то что: всегда онлайн и приятный в общение человек, для которого действительно на первом месте сделать для вас ваш заказ безупречно и помочь вам в решение проблемы и только затем оплата. Обращайтесь даже не задумываясь!!!
Ответный отзыв
Platina92
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Наполнение каталога / CMS WP
Отличный заказчик. Рекомендую! Оплачивает все в срок, грамотно ставит задачи и постоянно на связи.
Благодарю за отличную реализацию проекта, Юлия очень внимательная, понятливая и старательная. Ответственно подошла к заданию и сделала все очень оперативно и даже больше того, чем было указано в ТЗ. Очень понравилось сотрудничество и надеюсь будем сотрудничать и дальше. Спасибо. Рекомендую!
Ответный отзыв