Доработать дизайн сайта в PSD

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен15 заявок366 просмотров

Здравствуйте,

Есть готовые PSD макеты сайта, необходимо добавить кнопку "вверх", пару пунктов меню, доработать подвал, сделать несколько страниц соблюдая общий стиль (с адаптивными макетами под iphone и ipad) и нарисовать 2 картинки для баннера.

Подробное ТЗ готов обсудить, если ваша кандидатура меня заинтересует.

Пишите примерно для начала стоимость и сроки.

10 лет назад
Y4etka
39 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

outragen
Денис 
33 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$25
1 день
Спасибо, все отлично, задача была выполнена творчески, качественно и в срок, сотрудничеством доволен, рекомендую!
Хороший заказчик и заказ. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

outragen
Денис 
33 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад

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