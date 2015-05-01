Краткое Т.З. по дизайну. Первоначально нужно спроектировать дизайн сайта. Сайт будет представлять собой несколько страничную игру-лотерею, где люди будут бросать монеты в свинок копилок, а потом монеты распределяются между участниками (Имеется полное ТехЗадание к ...
Доработать дизайн сайта в PSD
Здравствуйте,
Есть готовые PSD макеты сайта, необходимо добавить кнопку "вверх", пару пунктов меню, доработать подвал, сделать несколько страниц соблюдая общий стиль (с адаптивными макетами под iphone и ipad) и нарисовать 2 картинки для баннера.
Подробное ТЗ готов обсудить, если ваша кандидатура меня заинтересует.
Пишите примерно для начала стоимость и сроки.
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