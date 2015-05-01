Доработать дизайн сайта в PSD

Здравствуйте,

Есть готовые PSD макеты сайта, необходимо добавить кнопку "вверх", пару пунктов меню, доработать подвал, сделать несколько страниц соблюдая общий стиль (с адаптивными макетами под iphone и ipad) и нарисовать 2 картинки для баннера.

Подробное ТЗ готов обсудить, если ваша кандидатура меня заинтересует.

Пишите примерно для начала стоимость и сроки.