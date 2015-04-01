Нужен редизайн сайта кур

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт34 заявки285 просмотров

Нужен редизайн сайта

Все пункты меню и элементы есть.

Нравятся дизайны:

ok.ru

ishop.qiwi.com

fxclub.org

Укажите, пожалуйста, цены и сроки за главную и внутреннюю.

10 лет назад
kompot2
41 год
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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