Дизайн сайта библиотеки

Здравствуйте,

ищем терпеливого дизайнера для создания сайта библиотеки.

Концепции дизайна будут меняться, но каждый сделанный эскиз или этап работы будет оплачен.

Сейчас нужен дизайн титульной страницы по приложенному эскизу.

Центральным элементом дизайна страницы (в виде фона страницы) будет выступать фото здания библиотеки, окончательного варианта которого сейчас нет, а предварительные варианты см. в приложении.

Левое меню будет повторяться и на внутренних страницах, а нижнее в уменьшенном виде – внизу этих страниц.

Цвета – зеленый, фисташковый, другие. Стиль - спокойный, немного строгий.

Укажите, пожалуйста, Вашу цену на выполнение этой части дизайна в 2-3 существенных вариантах (разный переход фона от меню к фото, разные шрифты, элементы, цвета) и с учетом одной правки.

В ссылке на портфолио укажите, пожалуйста, подходящие по тематике работы, чтобы по ним можно было определить Ваш художественный вкус применительно к нашей задаче.

Вопросы через ЛС или skype (нужно заранее согласовать время звонка).

Добавка: Бюджет имеет существенное значение. Указывайте, пожалуйста, цену за работу.