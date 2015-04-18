Дизайн сайта библиотеки

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен18 заявок238 просмотров

Здравствуйте,

ищем терпеливого дизайнера для создания сайта библиотеки.

Концепции дизайна будут меняться, но каждый сделанный эскиз или этап работы будет оплачен.

Сейчас нужен дизайн титульной страницы по приложенному эскизу.

Центральным элементом дизайна страницы (в виде фона страницы) будет выступать фото здания библиотеки, окончательного варианта которого сейчас нет, а предварительные варианты см. в приложении.

Левое меню будет повторяться и на внутренних страницах, а нижнее в уменьшенном виде – внизу этих страниц.

Цвета – зеленый, фисташковый, другие. Стиль - спокойный, немного строгий.

Укажите, пожалуйста, Вашу цену на выполнение этой части дизайна в 2-3 существенных вариантах (разный переход фона от меню к фото, разные шрифты, элементы, цвета) и с учетом одной правки.

В ссылке на портфолио укажите, пожалуйста, подходящие по тематике работы, чтобы по ним можно было определить Ваш художественный вкус применительно к нашей задаче.

Вопросы через ЛС или skype (нужно заранее согласовать время звонка).

Добавка: Бюджет имеет существенное значение. Указывайте, пожалуйста, цену за работу.

10 лет назад
AlexTitov
48 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

PerfectStudio68
Елена 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
31 отзыв
10 лет назад
$53
1 день
Работой доволен. Перед началом работы мы обсудили будущий дизайн по скайпу, проговорили основные моменты. В согласованный срок исполнитель предоставил четыре разноплановых варианта дизайна, каждый из которых понравился. Желаем исполнителю и впредь оставаться на высоте, намерены продолжить сотрудничество.
Очень рады что Вам понравились все варианты. Очень приятный человек. Четкая задача, своевременная оплата. Рекомендуем как очень хорошего заказчика! Будем рады дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

PerfectStudio68
Елена 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
31 отзыв
10 лет назад

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