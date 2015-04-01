Вебдизайнер / Иллюстратор

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт25 заявок595 просмотров

Ищем креативного и надежного Веб дизайнера / Иллюстратора на полный рабочий день (удаленно). 

Поправки, Прорисовки, Отрисовки дизайна, Различные графические элементы.

Основные требования:

Знание, что такое сетка, умение создавать адаптивный дизайн, разбивать информацию по приоритету, думать при создании дизайна, предлагать идеи, адекватность. Стремление постоянно развиваться. Умение работать как с растром так и с вектором.

Важно, чтобы Вы рисовали быстро.

Доступность тел,skype, e-mail (общение голосом)

От кандидата:

Резюме (либо краткий рассказ о себе)

Портфолио (выделить три лучшие работы по вашему мнению)

Ссылки на три сайта, дизайн которых вам нравится (не обязательно вышли работы.)

пройти тестовое задание (подробнее с кандидатом)

Условия:

Восьмичасовой рабочий день.

Знание Английского на уровне чтения (разговорный не обязательно)

Строгое соблюдение договоренностей

10 лет назад
hypecreations
Алексей 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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