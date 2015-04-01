Нужно сделать стильный дизайн сайта по услугам имиджмейкера
Вебдизайнер / Иллюстратор
Ищем креативного и надежного Веб дизайнера / Иллюстратора на полный рабочий день (удаленно).
Поправки, Прорисовки, Отрисовки дизайна, Различные графические элементы.
Основные требования:
Знание, что такое сетка, умение создавать адаптивный дизайн, разбивать информацию по приоритету, думать при создании дизайна, предлагать идеи, адекватность. Стремление постоянно развиваться. Умение работать как с растром так и с вектором.
Важно, чтобы Вы рисовали быстро.
Доступность тел,skype, e-mail (общение голосом)
От кандидата:
Резюме (либо краткий рассказ о себе)
Портфолио (выделить три лучшие работы по вашему мнению)
Ссылки на три сайта, дизайн которых вам нравится (не обязательно вышли работы.)
пройти тестовое задание (подробнее с кандидатом)
Условия:
Восьмичасовой рабочий день.
Знание Английского на уровне чтения (разговорный не обязательно)
Строгое соблюдение договоренностей
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