Очень понравилось работать с Алексеем. Результат работ оправдал мои ожидания на 100%. При этом сама работа была выполнена раньше обозначенного срока. Отдельное спасибо за понятные и обстоятельные разъяснения. Многие с кем приходилось работать просто неспособны на это. Рекомендую к сотрудничеству.