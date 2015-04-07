Нужно сделать стильный дизайн сайта по услугам имиджмейкера
Дизайн сайта
Необходимо разработать дизайн сайта интернет-магазина. Имеется проработанное Техническое задание и некоторое количество наработок Заказчика.
Все остальные подробности в процессе общения.
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