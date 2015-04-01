Косметическая правка шаблона на Opencart

Нужен специалист, который:

1. в состоянии достаточно оперативно внести косметические изменения в купленный и установленный шаблон ИМ на OpenCart

2. принимает, что скорее всего вносить изменения в шаблон для нас будет удобнее поэтапно, по ходу внедрения.

4. готов приступить к работе в самое ближайшее время

P.S. объем изменений небольшой, консультации в течении нескольких дней, оплата по договоренности