Дизайн сайта-портфолио в минималистичном стиле

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  2. Дизайн сайтов
Закрыт37 заявок308 просмотров

Создать графический дизайн для сайта-портфолио.

Нужен чистый дизайн, выполненный в современном минималистично стиле.

Страницы на сайте: Главная, О нас, Работы, Проект, Контакты.

Прототип главной и внутренних страниц по ссылке clck.ru/9TE9A.

Интересуют цены и сроки.

10 лет назад
Clever_bee
Мгер 
33 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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