Здравствуйте, ищем терпеливого дизайнера для создания сайта библиотеки. Концепции дизайна будут меняться, но каждый сделанный эскиз или этап работы будет оплачен. Сейчас нужен дизайн титульной страницы по приложенному эскизу. Центральным элементом ...
Дизайн Web-приложения(с дальнейшим сотрудничеством)
[Тестовое задание]
Необходимо сделать редизайн небольшого Web-приложения (UI, всего три различных страницы). Вакансия создана для поиска дизайнера, который думает также, как мы для дальнейшего тесного сотрудничества.
Коротко о приложении:
Проект создан для того, чтобы найти Web-дизайнера, который думает с нами в одном направлении для дальнейшей совместной долгой работы (интересных проектов у нас достаточно).
Идея приложения заключается в том, чтобы помочь людям контролировать свой вес, следить за своим питанием. Оно представляет из себя простейшую форму блога с разделением на питание, текущий вес, физические упражнения. В данный момент оно сверстано и доступно в Интернете. Ссылку на приложение предоставим заинтересовавшим нас дизайнерам.
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