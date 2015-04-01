Дизайн Web-приложения(с дальнейшим сотрудничеством)

[Тестовое задание]

Необходимо сделать редизайн небольшого Web-приложения (UI, всего три различных страницы). Вакансия создана для поиска дизайнера, который думает также, как мы для дальнейшего тесного сотрудничества.

Коротко о приложении:

Проект создан для того, чтобы найти Web-дизайнера, который думает с нами в одном направлении для дальнейшей совместной долгой работы (интересных проектов у нас достаточно).

Идея приложения заключается в том, чтобы помочь людям контролировать свой вес, следить за своим питанием. Оно представляет из себя простейшую форму блога с разделением на питание, текущий вес, физические упражнения. В данный момент оно сверстано и доступно в Интернете. Ссылку на приложение предоставим заинтересовавшим нас дизайнерам.