Дизайн интернет магазина

$140
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен20 заявок262 просмотра

Необходим дизайн интернет-магазина.

Все подробности в приложенном файле, ознакомьтесь пожалуйста, перед подачей заявки.

Больше подробностей и ответы на вопросы лучше в скайпе.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!

Главное - соблюдение сроков.

Поэтапное утверждение макета.

10 лет назад
Ovcharkin
Артём 
33 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

hikage
36 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$140
5 дней
Александр поразил качеством и скоростью работы! При выполнении работы учёл все нюансы и мелочи. Сразу чувствуется большой опыт и ответственный подход к выполнению задачи. Рекомендую как отличного профессионала!
Благодарю за сотрудничество. Все задачи поставлены четко и ясно. Адекватный и приятный в общении человек. Оплата своевременная. Очень рад сотрудничеству. Рекомендую!)

Заявки фрилансеров

hikage
36 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн Web-приложения(с дальнейшим сотрудничеством)

    $50

    [Тестовое задание] Необходимо сделать редизайн небольшого Web-приложения (UI, всего три различных страницы). Вакансия создана для поиска дизайнера, который думает также, как мы для дальнейшего тесного сотрудничества. Коротко о приложении: ...

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн сайта библиотеки

    Здравствуйте, ищем терпеливого дизайнера для создания сайта библиотеки. Концепции дизайна будут меняться, но каждый сделанный эскиз или этап работы будет оплачен. Сейчас нужен дизайн титульной страницы по приложенному эскизу. Центральным элементом ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Косметическая правка шаблона на Opencart

    Нужен специалист, который: 1. в состоянии достаточно оперативно внести косметические изменения в купленный и установленный шаблон ИМ на OpenCart 2. принимает, что скорее всего вносить изменения в шаблон для нас будет удобнее поэтапно, ...

    Opencart
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн сайта

    Необходимо разработать дизайн сайта интернет-магазина. Имеется проработанное Техническое задание и некоторое количество наработок Заказчика. Все остальные подробности в процессе общения.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Подбор контента для слайдера на сайт

    В настоящее время разрабатывается дизайн проект интернет магазина. На данном этапе необходимо подобрать или скомпоновать несколько фотографий для слайдера. По мере продвижения работ дизайнера и наполнения сайта, данная услуга буде нами востребована снова.

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Вебдизайнер / Иллюстратор

    Ищем креативного и надежного Веб дизайнера / Иллюстратора на полный рабочий день (удаленно).  Поправки, Прорисовки, Отрисовки дизайна, Различные графические элементы. Основные требования: Знание, что такое сетка, умение создавать адаптивный ...

    Дизайн сайтов25 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработка дизайна сайта

    $50

    Требуется разработка дизайна сайта для компании, которая специализируется на инженерных сетях (водоснабжение, водоотведение, вентиляция и кондиционирование, канализация) Примеры сайтов и ТЗ предоставлю выбранному исполнителю.

    Дизайн сайтов24 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Лендинг. Прозводственная компания.

    $100

    Прототип - http://vk.com/doc4685033_376606318?hash=33ad05990c73e4e522&amp;dl=51a69828b0241239ab Не обязательно заполнять весь текст в блоках. можно вставить лорен ипсум после утверждения победителя исполнитель должен допилить вариант лого для макета - http://www.rostreid.ru/sites/default/files/rezervnaya_kopiya_steklotec_2.jpg какието картинки можно ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Переделка макета

    Есть макет дизайна в PSD для кулинарного сайта ( главная страниц, страница категории, и сама страница). Нужно переделать его под сайт о похудении диетах и правильном питании ( для сайта dom-semua.ru) Цена - ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад