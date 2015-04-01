Лэндинг сайты по продаже контента.

Нужно создать один из трех лэндинг сайтов (пока на выбор) по продаже контента, материалы и эскизы можно скачать по ссылке http://mmftp.ru/ext/ftp.php?action=download&id=329&key=ce95c09c616d1ae99ab9bfe300af2a7f . Задание отдам трем исполнителям Бюджет на один дизайн 6000 руб. Дизайн должен быть стильный, оригинальный, проработанный, не должен содержать иллюстрирующих фотографий, должны быть оригинальные созданные для проекта иконки.

Срок около недели.