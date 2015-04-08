Создать графический дизайн для сайта-портфолио. Нужен чистый дизайн, выполненный в современном минималистично стиле. Страницы на сайте: Главная, О нас, Работы, Проект, Контакты. Прототип главной и внутренних страниц ...
Оформление разделов сайта
Добрый день!
Требуется дизайнер/верстальщик/веб программист для пересмотра заполнения внутренних страниц сайта, разработки концепта размещения текстов/иконок/картинок и реализацией.
Что имеем: https://clck.ru/9TEMi (http://gyazo.com/5397e26d1cd28d0a79ad9bd0e2897d76)
Пример, который нравится: https://clck.ru/9TEMr (http://gyazo.com/aee576ea55f262ef528fc9a0fda832b5) (Его НЕЛЬЗЯ копировать, предоставлен в качестве примера).
Обращаю внимание! Требуется не редизайн сайта, а редизайн расположения контента в разделе, отрисовка новых элементов, добавление эффектов при наведении\клике и пр.
Работа этапная, каждый раздел рассматривается отдельно и отдельно разрабатывается заполнение. CSM Joomla.
Информацию всю указал, жду сроки и цены!
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