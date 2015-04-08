Оформление разделов сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка170 просмотров

Добрый день!

Требуется дизайнер/верстальщик/веб программист для пересмотра заполнения внутренних страниц сайта, разработки концепта размещения текстов/иконок/картинок и реализацией.

Что имеем: https://clck.ru/9TEMi (http://gyazo.com/5397e26d1cd28d0a79ad9bd0e2897d76)

Пример, который нравится: https://clck.ru/9TEMr (http://gyazo.com/aee576ea55f262ef528fc9a0fda832b5) (Его НЕЛЬЗЯ копировать, предоставлен в качестве примера).

Обращаю внимание! Требуется не редизайн сайта, а редизайн расположения контента в разделе, отрисовка новых элементов, добавление эффектов при наведении\клике и пр.

Работа этапная, каждый раздел рассматривается отдельно и отдельно разрабатывается заполнение. CSM Joomla.

Информацию всю указал, жду сроки и цены!

Joomla
10 лет назад
Quickz
Юрий 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

outragen
Денис 
33 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$25
2 дня
Спасибо за работу.
Спасибо за заказ. Все ок.

Заявки фрилансеров

outragen
Денис 
33 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад

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