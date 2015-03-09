Нужен редизайн сайта Все пункты меню и элементы есть. Нравятся дизайны: ok.ru ishop.qiwi.com fxclub.org Укажите, пожалуйста, цены и сроки за главную и внутреннюю.
Дизайн сайтов34 заявки
Закрыт
10 лет назад
Нужен редизайн сайта Все пункты меню и элементы есть. Нравятся дизайны: ok.ru ishop.qiwi.com fxclub.org Укажите, пожалуйста, цены и сроки за главную и внутреннюю.
Серверная часть готова. Приложение для android есть. Вот оно: http://goo.gl/qSTSYv Требуется продублировать точно такой же функционал для iphone. Вкратце: регистрация, авторизация, страница заказов, просмотр взятых заказов, выставление счета в qiwi, ...