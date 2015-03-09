kompot2

Дмитрий kompot2

 
41 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Нужен редизайн сайта кур

    Нужен редизайн сайта Все пункты меню и элементы есть. Нравятся дизайны: ok.ru ishop.qiwi.com fxclub.org Укажите, пожалуйста, цены и сроки за главную и внутреннюю.

    Дизайн сайтов34 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется приложение для iphone

    Серверная часть готова. Приложение для android есть. Вот оно: http://goo.gl/qSTSYv Требуется продублировать точно такой же функционал для iphone. Вкратце: регистрация, авторизация, страница заказов, просмотр взятых заказов, выставление счета в qiwi, ...

    Android
    Мобильные приложения6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад