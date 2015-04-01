Сайт-каталог по окнам ПВХ

http://www.ecookna.ru/ - отличный пример. Функционал такой же, смысл такой же, так же чётко и красиво.

На выходе - PSD. Жду цену - за главную + за внутренние (В РУБЛЯХ). Будут 1 Главная и не менее 4 внутренних. Только профессионалам!