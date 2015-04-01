Нужно создать один из трех лэндинг сайтов (пока на выбор) по продаже контента, материалы и эскизы можно скачать по ссылке http://mmftp.ru/ext/ftp.php?action=download&id=329&key=ce95c09c616d1ae99ab9bfe300af2a7f . Задание отдам трем исполнителям Бюджет на один дизайн 6000 руб. Дизайн должен быть ...
Сайт-каталог по окнам ПВХ
http://www.ecookna.ru/ - отличный пример. Функционал такой же, смысл такой же, так же чётко и красиво.
На выходе - PSD. Жду цену - за главную + за внутренние (В РУБЛЯХ). Будут 1 Главная и не менее 4 внутренних. Только профессионалам!
Заявки фрилансеров
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