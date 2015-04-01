Привет!

Мне нужен красивый дизайн рассылки. Если у вас есть опыт создания красивых эффективных писем, буду рад посотрудничать.

Вот, что есть, надо подогнать под корп. цвета, руководство прикладываю.

http://joxi.ru/eAOqYdQUpNNomo