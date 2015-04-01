Дизайн и верстка персонального сайта на WordPress

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Закрыт15 заявок230 просмотров

Требуется дизайн и верстка простого персонального сайта на WordPress.

Стандартные функции WP + вывод в сайдбаре анонсов N случайных статей + гостевая книга.

Дополнительно нужно помочь с версткой 2-х страниц с таблицами.

Примерный шаблон прикреплен.

Сайт некоммерческий, прошу цены не ломить :)

Жду предложений по срокам и цене работ.

P.S. Масштабный проект делать не надо. Взять шаблон, подходящий по компоновке, подобрать шрифты/цвета, убрать комменты к статьям, отображение автора в подписи. Добавить и настроить модули вывода анонсов и гостевую книгу.

WordPress
10 лет назад
SorokinPM
Павел 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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