Нарисовать шапку сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен15 заявок221 просмотр

Нарисовать шапку сайта:

- тематика (бурение скважин - ручная установка, никаких бурильных машин в картинке не использовать.)

Размер: 990px x 110px

Слева рисунок и надпись "Бурение скважин"

Справа 2 телефона (друг под другом)

Использовать светло-синие тона.

10 лет назад
Mikanev
Роман 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

neyvmila
Людмила 
37 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
126 отзывов(-3)
10 лет назад
$15
3 дня
Спасибо за работу, все сделано добротно и в срок.
Огромное спасибо за приятное, плодотворное сотрудничество! Мои рекомендации.

Заявки фрилансеров

neyvmila
Людмила 
37 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
126 отзывов(-3)
10 лет назад

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