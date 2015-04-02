Здравствуйте, нужно перерисовать пару картинок. А именно изменить надпись на картинках на мою которую я вам задам, работа простенькая, на 20–25 минут от силы. Более подробно уже объясню исполнителю. Картинки не ...
Дизайн (заглушка)
Работа для начинающих дизайнеров.
Есть все элементы для «заглушки» пока сайт в разработке.
Все элементы есть в PSD (требуется только доработать форму запроса, пример формы в приложении)
Дизайнеру необходимо красиво расставить элементы на странице.
Результат в PSD.
Выбранный исполнитель
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