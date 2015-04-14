Дизайн сайта

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка181 просмотр

Оплачивается дизайн сайта metallocentr74.ru, который был представлен на конкурсе но не победил.

10 лет назад
danmetallocentr7
Мария 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Skovorodjin
Давид 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$70
5 дней
Отлично, во время выполнил поставленную задачу по разработке дизайна сайта. Работой довольны!
Хороший заказчик, приятное общение, быстро оплатили дизайн, буду рад сотрудничать в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

Skovorodjin
Давид 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад

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