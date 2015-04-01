Онлайн игра лотерея BoxCoins

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт5 заявок147 просмотров

Краткое Т.З. по дизайну.

Первоначально нужно спроектировать дизайн сайта. Сайт будет представлять собой несколько страничную игру-лотерею, где люди будут бросать монеты в свинок копилок, а потом монеты распределяются между участниками (Имеется полное ТехЗадание к проекту). В первую очередь необходимо сделать макет (шаблон) сайта, распределить где какие окна будут находиться, какого размера и что будет происходить при нажатии той или иной картинки или ссылки. Для того что бы предоставить программистам шаблоны, а они могли продолжить работу по написанию движка(ядра).

Далее требуется конкретно аниматор-художник который сможет прорисовать всю необходимую анимацию, кнопки логотип и т.д. Нужно будет нарисовать главную страницу, которая будет представлять собой такую картинку слева направо богатеющий город свинок, слева такая ферма заборчик бедный лужи грязь, а с продвижением направо богатеет город и справа такой уже лас-вегас высотки сияют свинка в смокинге очках возле крутой тачки с сигарой такая. Все это должно быть в таком красочном мультяшном стиле. Из анимации будут нужны свинки которые будут играть роль копилок. Их будет 3 вида бедные, средние и богатые. Они будут по разному одеты, возможно немного разная анимация. Когда в свинку бросают монету она должна будет немного подпригнуть или иногда пригнуть и поймать монету ртом. Еще иногда свинки должны будут шевелиться и типа звенеть монетами внутри, и тому подобные анимации. Некоторые действия свинок еще не придуманы их нужно будет додумать и создать анимации! Не принято решение использовать гиф или флеш анимацию.

10 лет назад
vmzakon
Максим 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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