Требуется дизайн и верстка простого персонального сайта на WordPress. Стандартные функции WP + вывод в сайдбаре анонсов N случайных статей + гостевая книга. Дополнительно нужно помочь с версткой 2-х ...
Онлайн игра лотерея BoxCoins
Краткое Т.З. по дизайну.
Первоначально нужно спроектировать дизайн сайта. Сайт будет представлять собой несколько страничную игру-лотерею, где люди будут бросать монеты в свинок копилок, а потом монеты распределяются между участниками (Имеется полное ТехЗадание к проекту). В первую очередь необходимо сделать макет (шаблон) сайта, распределить где какие окна будут находиться, какого размера и что будет происходить при нажатии той или иной картинки или ссылки. Для того что бы предоставить программистам шаблоны, а они могли продолжить работу по написанию движка(ядра).
Далее требуется конкретно аниматор-художник который сможет прорисовать всю необходимую анимацию, кнопки логотип и т.д. Нужно будет нарисовать главную страницу, которая будет представлять собой такую картинку слева направо богатеющий город свинок, слева такая ферма заборчик бедный лужи грязь, а с продвижением направо богатеет город и справа такой уже лас-вегас высотки сияют свинка в смокинге очках возле крутой тачки с сигарой такая. Все это должно быть в таком красочном мультяшном стиле. Из анимации будут нужны свинки которые будут играть роль копилок. Их будет 3 вида бедные, средние и богатые. Они будут по разному одеты, возможно немного разная анимация. Когда в свинку бросают монету она должна будет немного подпригнуть или иногда пригнуть и поймать монету ртом. Еще иногда свинки должны будут шевелиться и типа звенеть монетами внутри, и тому подобные анимации. Некоторые действия свинок еще не придуманы их нужно будет додумать и создать анимации! Не принято решение использовать гиф или флеш анимацию.
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