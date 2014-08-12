Вернуть кнопку "вставить/изменить картинку" на WP

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Завершен5 заявок200 просмотров

При добавление новой записи или страницы исчезла кнопка "вставить/изменить картинку" (в обычном режиме), но появляется если включить полноэкранный режим. Нужно вернуть кнопку "вставить/изменить картинку", чтобы она была доступна в обычном режиме.

Пишите цену за которую готовы выполнить задание и срок.

Предпочтение исполнителям с большим количеством положительных отзывов.

WordPress
11 лет назад
Y4etka
39 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$10
1 день
Действительно специалист, который выполнил задание быстрее чем за 1 час. Благодарю за сделанную работу, доволен сотрудничеством и буду еще обращаться! Мои наилучшие рекомендации.
Спасибо за интересную задачу, поломал немного голову, но задачу решил. Сотрудничеством полностью доволен. Мои рекомендации!

Заявки фрилансеров

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад