Правка шаблона на друпале

Здравствуйте

нужна правка друпала http://poisk55.ru/

1 добавить еще один столбец с права http://poisk55.ru/news/21328.html и сделать вывод статей

2 добавить тут http://poisk55.ru/articles/21348.html верхнее меню как http://poisk55.ru/news/21328.html

3 добавить тут http://poisk55.ru/articles/21348.html два столбца с права как http://poisk55.ru/news/21328.html

4 разместить в низу новости http://poisk55.ru/news/21328.html баннер

5 разместить верху и низу баннеры http://poisk55.ru/objects/commercial/21304.html и по аналогии в разделах КвартирыНовостройкиКоттеджи/Дома/ДачиКоммерческая недвижимостьЗемельные участкиГаражи

6 вывод в низу, сейчас только заголовок, анонсов статей http://poisk55.ru/

7 разобраться почему заливаете но не отображает картинки к новым новостям-статьям