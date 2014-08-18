Правка шаблона на друпале

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок149 просмотров

Здравствуйте

нужна правка друпала http://poisk55.ru/

1 добавить еще один столбец с права http://poisk55.ru/news/21328.html и сделать вывод статей

2 добавить тут http://poisk55.ru/articles/21348.html верхнее меню как http://poisk55.ru/news/21328.html

3 добавить тут http://poisk55.ru/articles/21348.html два столбца с права как http://poisk55.ru/news/21328.html

4 разместить в низу новости http://poisk55.ru/news/21328.html баннер

5 разместить верху и низу баннеры http://poisk55.ru/objects/commercial/21304.html и по аналогии в разделах КвартирыНовостройкиКоттеджи/Дома/ДачиКоммерческая недвижимостьЗемельные участкиГаражи

6 вывод в низу, сейчас только заголовок, анонсов статей http://poisk55.ru/

7 разобраться почему заливаете но не отображает картинки к новым новостям-статьям

DrupalHTML
11 лет назад
linkovich
Сергей 
46 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

timofey_81
Тимофей 
43 года
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
11 лет назад
$10
1 день
Тимофей быстро и чётко реализовал все пункты тз, подсказал еще пару плюшек по движку. Благодарю за работу. Буду еще обращаться
Четкое ТЗ, хороший заказчик, приятен в общении. Рекомендую

Заявки фрилансеров

timofey_81
Тимофей 
43 года
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
11 лет назад

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