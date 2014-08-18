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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
9 лет назад
Тимофей быстро вник в суть работы, делает аккуратно. Будем плодотворна сотрудничать.
Ответный отзыв
Доволен сотрудничеством. Рекомендую
$10
10 баллов
9 лет назад
Снова Тимофей все четко реализовал по ТЗ, быстро и дал пару советов по движку. Благодарю и не применено обращусь снова.
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Рекомендую
$10
10 баллов
9 лет назад
Тимофей быстро и чётко реализовал все пункты тз, подсказал еще пару плюшек по движку. Благодарю за работу. Буду еще обращаться
Ответный отзыв
Четкое ТЗ, хороший заказчик, приятен в общении. Рекомендую
Системы управления (CMS)
2 отзыва
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга