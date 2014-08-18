timofey_81

Тимофей Бондаренко timofey_81

 
42 годаРоссия/Ростов-на-Дону
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
linkovich
Сергей 
44 годаГермания
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Контент-менеджер
Тимофей быстро вник в суть работы, делает аккуратно. Будем плодотворна сотрудничать.
Доволен сотрудничеством. Рекомендую
Ответный отзыв
linkovich
Сергей 
44 годаГермания
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Перенос сайта с DLE на WP
Снова Тимофей все четко реализовал по ТЗ, быстро и дал пару советов по движку. Благодарю и не применено обращусь снова.
Хороший заказчик. Рекомендую
Ответный отзыв
linkovich
Сергей 
44 годаГермания
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Правка шаблона на друпале
Тимофей быстро и чётко реализовал все пункты тз, подсказал еще пару плюшек по движку. Благодарю за работу. Буду еще обращаться
Четкое ТЗ, хороший заказчик, приятен в общении. Рекомендую
Ответный отзыв
Системы управления (CMS)
2 отзыва
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга