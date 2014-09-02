Перенос сайта с DLE на WP

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен6 заявок161 просмотр

Здравствуйте.

Нужно перенести сайт http://mylins.ru/tbetec7/ с дизайном и статьями с CMS DLE на WP

Ожидаю исполнителей

DLEWordPress
11 лет назад
linkovich
Сергей 
46 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

timofey_81
Тимофей 
43 года
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
11 лет назад
$10
1 день
Снова Тимофей все четко реализовал по ТЗ, быстро и дал пару советов по движку. Благодарю и не применено обращусь снова.
Хороший заказчик. Рекомендую

Заявки фрилансеров

timofey_81
Тимофей 
43 года
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
11 лет назад