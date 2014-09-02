Надо сделать сайт по шаблону http://www.templatemonster.com/demo/49270.html Я должен иметь возможность редактировать раздела меню и другой контент сайта через админку. На главной странице сделать все кроме блоков photostream, подписки и ...
Перенос сайта с DLE на WP
Здравствуйте.
Нужно перенести сайт http://mylins.ru/tbetec7/ с дизайном и статьями с CMS DLE на WP
Ожидаю исполнителей
Выбранный исполнитель
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