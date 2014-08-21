Сайт визитка. Необходима верстка макетов с натяжкой на joomla, 5 стр. Очистить cms от мусора, добавить первые 10-15 текстов и настроить полную работоспособность сайта.
Требуется специалист по Wordpress Multisie
Друзья, нужен программист для плотной работы с сайтом на Worpdress Multisite (на данный момент два сайта на поддоменах с общим аккаунтом).
Первый сайт — это закрытый клуб. Основа сайта — плагин BuddyPress.
Второй сайт — закрытый магазин с инфотоварами и процессом обучения непосредственно на сайте (т.е. предоставление закрытого контента). Основа — платная тема Academy: http://themeforest.net/item/academy-learning-management-theme/4169073
Дополнительно с этим есть стороннее взаимодействие с собственным биллингом, сервисом рассылок Mailchimp (через API).
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На данный момент основная работа требуется для первого сайта: ограничение доступа, доработка ленты новостей, информация о пользователях и т.п.
Работа сдельная, я даю список задач, обсуждаем бюджет, реализацию (возможна покупка платных плагинов на том же codecanyon) и приступаем. Когда готов первый список задач, составляем следующий и снова приступаем к реализации. Список текущих задач могу выслать в приватных сообщениях, если кто-то хочет взглянуть на него сразу.
Несколько требований к исполнителю:
1) Опыт в Wordpress и понимание работы Wordpress Multisite (это по большей части касается плагинов, которые зачастую вообще не предназначены для мультисайтов)
2) Чистый код, ООП, PHP5, MySQL и прочее, это думаю естественно. Минимум всяких хаков в исходные коды. Т.е. в идеале вы вообще не должны влезать в исходные коды основных плагинов (BuddyPress, функций темы academy), все должно реализовываться через собственные плагины и хуки.
3) Согласование действий со мной. Я сам во всем этом отлично разбираюсь, но мне нужно аутсорсить данные процессы, т.к. нет времени. Поэтому по каждый пункт задач согласуется со мной, например: «задачу 1 предлагаю сделать на основе плагина такого-то, необходимые доработки внесу прямо в код плагина».
4) Дополнительно к PHP и MySQL Знание HTML и верстки. Это не значит, что вам придется верстать шаблоны, но допустим если нужно добавить какую-то кнопку в шаблон, чтобы это не вызывало удивления. Для сложной верстки и графики есть отдельные исполнители.
В принципе все, если есть вопросы можно задать в личке.
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