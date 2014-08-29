Верстка с натяжкой на joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен13 заявок220 просмотров

Сайт визитка. Необходима верстка макетов с натяжкой на joomla, 5 стр. Очистить cms от мусора, добавить первые 10-15 текстов и настроить полную работоспособность сайта.

Joomla
11 лет назад
anatoli_
41 год
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

mulbergerio
Роман 
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
11 лет назад
$100
3 дня
Рекомендую, все прошло отлично! Очень ответственный исполнитель!
образцовая сделка! макеты, задание, выполнение, оплата в полном объёме и без задержек.

Заявки фрилансеров

mulbergerio
Роман 
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
11 лет назад