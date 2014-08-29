Нужен человек, который поможет сделать несколько правок на сайте Drupal (настройки блоков и т.д.)
Верстка с натяжкой на joomla
Сайт визитка. Необходима верстка макетов с натяжкой на joomla, 5 стр. Очистить cms от мусора, добавить первые 10-15 текстов и настроить полную работоспособность сайта.
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