Добрый день. Нужно сделать программную часть (WordPress или Joomla) для сайта женской одежды. Нужна только верстка дизайна и настройка программной части под нужды заказчика (дизайн ещё в процессе). Подробное описание ...
Переделать калькулятор сайта на Joomla
Есть сайт на Joomla vent-fasadi.ru
В имеющийся калькулятор на сайте нужно внести изменения. Калькулятор сделан модулями + калькулятор отправляет расчет с сайта в виде HTML на почту в виде письма. Его тоже нужно переделать (упростить).
ТЗ по калькулятору ниже (нужно добавить 2 пункта и убрать ненужные функции в калькуляторе) + расчет в письме упростить.
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