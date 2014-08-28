Переделать калькулятор сайта на Joomla

Есть сайт на Joomla vent-fasadi.ru

В имеющийся калькулятор на сайте нужно внести изменения. Калькулятор сделан модулями + калькулятор отправляет расчет с сайта в виде HTML на почту в виде письма. Его тоже нужно переделать (упростить).

ТЗ по калькулятору ниже (нужно добавить 2 пункта и убрать ненужные функции в калькуляторе) + расчет в письме упростить.