Переделать калькулятор сайта на Joomla

$50
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  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка156 просмотров

Есть сайт на Joomla vent-fasadi.ru

В имеющийся калькулятор на сайте нужно внести изменения. Калькулятор сделан модулями + калькулятор отправляет расчет с сайта в виде HTML на почту в виде письма. Его тоже нужно переделать (упростить).

ТЗ по калькулятору ниже (нужно добавить 2 пункта и убрать ненужные функции в калькуляторе) + расчет в письме упростить.

HTMLJoomla
11 лет назад
opry
46 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

mrbarabash
Андрей 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$50
3 дня
Все сделал хорошо, много было работы по калькулятору. В итоге все работает как надо, разобрался в логике и модулях, того, что не сам делал. Рекомендую как грамотного спеца по Joomla.
Отлично сработались. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

mrbarabash
Андрей 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад