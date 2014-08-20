Drupal 7 [Rooms] доработка функционала

требуется доработать следующий функционал модуля:

1) для роли покупателя убрать отображение в календаре bulk update manager названия заявок(сейчас выводится имя из профиля заказчика), вывести статус заявки, вместо имени

2) из формы бронирования номеров убрать поля с селектами чисел(количество людей и количество в группе) и установить им значения по умолчанию 1, 1

3) добавить для пользователей с ролью покупатель возможность продления бронирования(желательно на странице со списком бронирований либо на календаре)

4) убрать billing information поля адреса, чтоб при этом остался рабочим функционал редактирования заявки

5) при подаче заявки бронирования первоначально статус не подтвержден(с помощью rules ), при этом на календаре до пересохранения выдается как подтвержденное. надо переделать чтоб статус при бронировании был не подтвержден.

6) добавить поле в форму бронирования - текстовое поле.

ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАЙТЕ СТОИМОСТЬ ЧАСА В ЗАЯВКЕ и, по возможности, предварительную оценку объема работ.