Добрый день. Есть проект который не закончил предыдущий программист, он был вынужден оставить проект. На 3\5 законченный. Как обычно, чем ближе к концу тем больше мелочей возникает. С серверной стороны использовалось ...
Установить тему WP
установить тему http://wp-templates.ru/spacious/
желательно оплата через карту ПБ
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $2000Системы управления (CMS)40 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Возникла проблема с сайтом. Получил жалобное письмо от хостера о спаме. Пересканировав сайты Ai-Bolit-от определил виновника. Отчет сканирования доступен в аттаче. Предлагайте сроки и цены лечения пациента.Завершен11 лет назад
Натянуть вертску на shop script 5 Вертска по запросу. В заявках оставляйте свой скайп.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $7
Поправить работу компонента RSForm! Pro, поправить ссылки и названия созданных форм. Немного изменить названия кнопок.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужен специалист в написании несложных виджетов для InstantCMS 2.0+. Подробности при личном общении. Рассмотрю все предложения.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, Нужно написать плагин для WordPress, который будет делать следующее: Брать данные из определенного набора полей сторонней БД MySQL и представлять их на сайте WordPress в виде записей, разбитых ...Завершен11 лет назад
Требуется установить счетчик на сайт (ворд пресс), добавить сайт во все возможные каталоги, вставить на сайт группу ВК. Предлагайте цены и сроки.Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт11 лет назад
Сайт printonweb.ru Нужно оживить сайт: 1. Главная страница - Сделать меняющийся блок, чтобы возможно было добавлять слайда с информацией.(на подобие sublimart.ru/) - Добавить блок с новостями, лучше чтобы ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт11 лет назад
1. Необходимо установить шаблон Joomla. Версия Joomla 3.3.3 (на сайте продавца декларируется что шаблон для версии 1.5 http://www.templatemonster.com/ru/joomla-templates-type/28627.html). 2. Изменить логотип. 3. Возможно цветовую гамму значков, панели меню.Завершен11 лет назад
- $50
Есть сайт kirillovknives.ru на opencart 1. Необходимо при добавлении товара в корзину отображать информационную страницу с данными о товаре и ссылками "Перейти в корзину" и "Продолжить покупки" На примере ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт11 лет назад