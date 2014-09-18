Написать плагин для WordPress

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Завершен3 заявки101 просмотр

Здравствуйте,

Нужно написать плагин для WordPress, который будет делать следующее:

Брать данные из определенного набора полей сторонней БД MySQL и представлять их на сайте WordPress в виде записей, разбитых по категориям, которые также будут взяты из сторонней БД.

MySQLWordPress
11 лет назад
gorilladesign
Михаил 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 отзывов

Выбранный исполнитель

Ent-ch
44 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$100
7 дней
Владимир отличный специалист. С поставленной задачей справился без нареканий! Хотя и с моей стороны не было четкого ТЗ. В дальнейшем по вопросу WordPress буду сотрудничать только с Владимиром.
Очень доволен сотрудничеством. Рекомендую.

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Ent-ch
44 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад