Интегрировать 1с 8.2 с ИнтМаг на joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки72 просмотра

Нужно чтобы в автомотическом режиме скажем два раза в день выгружались цены и остатки на сайт под управлением joomla 2.5

Joomla
11 лет назад
antonvid43
Антон 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров