Доработка сайта на OpenCart

Доброго времени!

Есть интернет-магазин на OpenCart http://uyt-mebel.com.ua/.

В нем существует проблема с УРЛами карточек товаров - одна и та же карточка может отображаться по разным адресам в зависимости от того, каким образом пользователь попал на страницу (зашел с главной, зашел из категории или зашел из подкатегории). Таким образом получаются дубли страниц, например:

http://uyt-mebel.com.ua/goctinnie/mebel-cervic/goctinaya-kaiman-1-mebel-cervic.html

http://uyt-mebel.com.ua/goctinnie/goctinaya-kaiman-1-mebel-cervic.html

http://uyt-mebel.com.ua/goctinaya-kaiman-1-mebel-cervic.html

Цель - избавиться от этих дубликатов.

Каким бы путем пользователь не пришел на страницу товара, он должен редиректиться на УРЛ вида:

http://uyt-mebel.com.ua/goctinaya-kaiman-1-mebel-cervic.html

От Вас нужны стоимость и сроки.

Желательный вариант оплаты - на карточку Приватбанк.