Требуется сделать сканер-программу для оперативной обработки новых объектов ссылка: http://dom.sakh.com/, http://home.citysakh.ru/flat/sell/ Интересует стоимость и сроки исполнения.Спасибо
Доработка сайта на OpenCart
Доброго времени!
Есть интернет-магазин на OpenCart http://uyt-mebel.com.ua/.
В нем существует проблема с УРЛами карточек товаров - одна и та же карточка может отображаться по разным адресам в зависимости от того, каким образом пользователь попал на страницу (зашел с главной, зашел из категории или зашел из подкатегории). Таким образом получаются дубли страниц, например:
http://uyt-mebel.com.ua/goctinnie/mebel-cervic/goctinaya-kaiman-1-mebel-cervic.html
http://uyt-mebel.com.ua/goctinnie/goctinaya-kaiman-1-mebel-cervic.html
http://uyt-mebel.com.ua/goctinaya-kaiman-1-mebel-cervic.html
Цель - избавиться от этих дубликатов.
Каким бы путем пользователь не пришел на страницу товара, он должен редиректиться на УРЛ вида:
http://uyt-mebel.com.ua/goctinaya-kaiman-1-mebel-cervic.html
От Вас нужны стоимость и сроки.
Желательный вариант оплаты - на карточку Приватбанк.
Выбранный исполнитель
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