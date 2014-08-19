Перенос контента из Joomla в WP

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка111 просмотров

Перенести все материалы из http://likm.ru/fashion

На сайт likf.ru. Желательно так же создать 2 рубрики.

и сделать похожую главную страницу.

JoomlaWordPress
11 лет назад
lik12
50 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров