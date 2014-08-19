Многоязычность на джумле 2.5

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок99 просмотров

Всем добрый день. Некорректно работает многоязычность. Задача - понять в чем вопрос и исправить. Цены и сроки предлагайте.

Joomla
11 лет назад
glebovichu
43 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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