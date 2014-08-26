С Modx проблема

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок127 просмотров

Нажимаю кнопку очистить кэш и выдает такое сообщение

0 ресурсов опубликовано.

0 ресурсов снято с публикации.

Cannot open file (../assets/cache/siteCache.idx.php)

Не могу добавить картинки и менять текста...

Можно ли это решить?

MODX
11 лет назад
kolomietsmihail
Михаил 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

web_serg
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 часа назад
11 лет назад
$10
1 день
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Заявки фрилансеров

web_serg
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 часа назад
11 лет назад