Настроить тему WordPress

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  2. Системы управления (CMS)
Завершен7 заявок181 просмотр

Здравствуйте!

Необходимо полностью настроить УСТАНОВЛЕННУЮ на сайт шаблонную тему вордпресс. Тему посмотреть можно здесь http://wordpress.org/themes/resolution

Пункты меню и разделы произвольные, тестовые. Все задуманные шаблоном виджеты нужны.

Сроки - максимально короткие.

Рассматриваю заявки только с ценой и сроком.

Спасибо.

WordPress
11 лет назад
TerraZet
Анна 
42 года
15 лет в сервисе
Была
24 дня назад

Выбранный исполнитель

Amics
31 год
16 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$30
1 день
Рекомендую Александра всем, кто ждет от исполнителя качественную и быстро выполненную работу.
Хороший заказчик, было приятно сотрудничать!

Заявки фрилансеров

Amics
31 год
16 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад