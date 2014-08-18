Здравствуйте. Необходимо создать 2 rss канала для СMS DLE. В первом rss.php выводить новости только те, которые опубликованы на главной странице. В rss2.php сделать вывод всех новостей, т.е. и тех что на ...
Нужно сделать ТЗ на Drupal сайте
Привет!
Урл сайта покажу в личку тому, кто заинтересован.
Само ТЗ:
1. Закрыть все внешние ссылки нофоллоу и ноиндекс.
2. Поставить на сайт код сапы.
3. Поставить блок для рекламы выше заголовков.
Заявки фрилансеров
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