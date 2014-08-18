Нужно сделать ТЗ на Drupal сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки145 просмотров

Привет!

Урл сайта покажу в личку тому, кто заинтересован.

Само ТЗ:

1. Закрыть все внешние ссылки нофоллоу и ноиндекс.

2. Поставить на сайт код сапы.

3. Поставить блок для рекламы выше заголовков.

Drupal
11 лет назад
ab-kmv
43 года
18 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров