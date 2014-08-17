Настройка меню ddblock для Drupal 7

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок159 просмотров

Необходимо завершить настройку двух меню ddblock для двух типов материалов. Необходимые модули установлены, во views представление сделано. Осталось проверить настройки в целом и сделать вывод на примере шаблона http://ddblock.myalbums.biz/node/1758

DrupalNode.js
11 лет назад
kitesurfer
Дмитрий 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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