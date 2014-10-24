Webasyst 5 - разработка калькулятора шин/дисков.

Павел ничего не сделал, и в итоге - пропал с предоплатой, из-за этого были сорваны сроки сдачи проекта. После выставления претензии и блокировки WMID Павел вернул оплату - прошёл почти месяц. Надеюсь что причины такого поведения у Павла были уважительными