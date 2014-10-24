Webasyst 5 - разработка калькулятора шин/дисков.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен11 заявок552 просмотра

Необходимо разработать калькулятор (фильтр поиска) подбора автошин и дисков для cms Shop-Script 5, по образцу. Отдельно, при переписке, будут высланы более подробные пожелания по сортировкам и.т.д. Нужна также консультативная помощь по загрузке xml прайсов выгруженных из 1c.

Webasyst
11 лет назад
julpromy
Юлия 
43 года
17 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранные исполнители

otvet
43 года
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$147
2 дня
Что тут скажешь, ребята - профи! Мои рекомендации.
Спасибо за лестный отзыв! Было очень приятно работать. Оплата и коммуникации, все без проволочек. Спасибо!
jsgeek
33 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$60
2 дня
Павел ничего не сделал, и в итоге - пропал с предоплатой, из-за этого были сорваны сроки сдачи проекта. После выставления претензии и блокировки WMID Павел вернул оплату - прошёл почти месяц. Надеюсь что причины такого поведения у Павла были уважительными
нареканий на заказчика нет, свою вину признаю. оплату верну в ближайшие несколько дней.

Заявки фрилансеров

otvet
43 года
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
jsgeek
33 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад