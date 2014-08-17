Копия сайта на Вордпрессе

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт11 заявок201 просмотр

Добрый..

Нужна копия по внешнему виду и функционалу этого сайта http://www.kayture.com

Есть отличия - нужно убрать некоторые элементы.

Предпочтителен WordPress

Жду Ваших предложений по цене и срокам.

WordPress
11 лет назад
rikoll
Волков 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров