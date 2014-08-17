Чуть поправить шаблон WP

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Завершен7 заявок200 просмотров

Здравствуйте.

Что то пропала боковая колонка http://mylins.ru/wesmqg4/ хотя была как тут http://mylins.ru/ra774y7/

ожидаю исполнителя

заранее благодарю

WordPress
11 лет назад
linkovich
Сергей 
46 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

MikhailS
Михаил 
33 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Отличный исполнитель. Быстро все исправил и еще разных плюшек подсказал. Благодарю. Будем сотрудничать думаю еще не раз
Делал правки с оплатой по факту. В ходе работы попросил поправить другой его проект, деньги перевел быстро за два проекта, после выполнения первой части правок! все четко без задержек! всячески помогал! Вообщем доволен) Рекомендую! Хороший заказчик

Заявки фрилансеров

MikhailS
Михаил 
33 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад