Логинза или аналог на сайт WP

http://baycon.ru/

1. нужна возможность логина через соц. сети по аналогии с http://park-sales.ru/

2. сейчас после регистрации нового пользователя - после клика на кнопку "отправить"

http://floomby.ru/s1/PWVNdR

пользователя выкидывает на главную страницу, при этом регистрации считается успешной, только это может ввести пользователя в заблуждение; сделать надпись - типа регистрация прошла успешно

3. сделать капчу при регистрации или лучше ответ на вопрос;

у некоторых пользователей ошибка 405 при регистрации, пока не могу найти причину, может быть вы найдете

https://yadi.sk/i/yKb8dtlLZnAJw