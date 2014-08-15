Добрый день, друзья! Как восстановить страницы сайта, которые я удалила. Я посмотрела бэкапы, там копии за это число уже нет. Можно ли мне помочь ??? Или ...
Логинза или аналог на сайт WP
1. нужна возможность логина через соц. сети по аналогии с http://park-sales.ru/
2. сейчас после регистрации нового пользователя - после клика на кнопку "отправить"
пользователя выкидывает на главную страницу, при этом регистрации считается успешной, только это может ввести пользователя в заблуждение; сделать надпись - типа регистрация прошла успешно
3. сделать капчу при регистрации или лучше ответ на вопрос;
у некоторых пользователей ошибка 405 при регистрации, пока не могу найти причину, может быть вы найдете
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