Требуется доработать сайт на битриксе. ( работа с шаблоном, форма оплаты и тд. ) Ищем ответственного исполнителя, с пониманием относящегося к пожеланиям заказчика и хорошо знающего эту CMS. Обязательно наличие ...
Помощь в настройке меню сайта на WP
сам не могу разобраться как настроить вывод различных меню.
есть 4 меню
1. http://floomby.ru/s1/vWfbYK
2. http://floomby.ru/s1/mWfbYB (правая колонка, по логике должно настраиваться индивидуально под каждую из 5 основных категорий);
3. http://floomby.ru/s1/PWfb4t
4. http://floomby.ru/s1/SWfb4V футер
вот скрины из админки:
виджеты
меню
сайт http://baycon.ru/
нужно написать короткий мануал - как добавлять пункты и выводить меню в нужном месте, логично-структурно.
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