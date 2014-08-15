Помощь в настройке меню сайта на WP

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки147 просмотров

сам не могу разобраться как настроить вывод различных меню.

есть 4 меню

1. http://floomby.ru/s1/vWfbYK

2. http://floomby.ru/s1/mWfbYB (правая колонка, по логике должно настраиваться индивидуально под каждую из 5 основных категорий);

3. http://floomby.ru/s1/PWfb4t

4. http://floomby.ru/s1/SWfb4V футер

вот скрины из админки:

виджеты

http://floomby.ru/s1/pWfbWR

меню

http://floomby.ru/s1/DWfbUA

сайт http://baycon.ru/

нужно написать короткий мануал - как добавлять пункты и выводить меню в нужном месте, логично-структурно.

WordPress
11 лет назад
Innox
43 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Molen
Павел 
34 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
68 отзывов
11 лет назад
$15
1 день
оперативно получил мануал по настройке меню и виджетов в админке WP, все ответы в режиме онлайн, благодарю за помощь.
Позитивный заказчик, грамотно и понятно излагает свои мысли.

Заявки фрилансеров

Molen
Павел 
34 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
68 отзывов
11 лет назад

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