Помощь в настройке меню сайта на WP

сам не могу разобраться как настроить вывод различных меню.

есть 4 меню

1. http://floomby.ru/s1/vWfbYK

2. http://floomby.ru/s1/mWfbYB (правая колонка, по логике должно настраиваться индивидуально под каждую из 5 основных категорий);

3. http://floomby.ru/s1/PWfb4t

4. http://floomby.ru/s1/SWfb4V футер

вот скрины из админки:

виджеты

http://floomby.ru/s1/pWfbWR

меню

http://floomby.ru/s1/DWfbUA

сайт http://baycon.ru/

нужно написать короткий мануал - как добавлять пункты и выводить меню в нужном месте, логично-структурно.