Сделать сайт на joomla (переработать шаблон)

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Завершен15 заявок189 просмотров

Сделать сайт на joomla

1. Прикрутить шаблон http://demo.rockettheme.com/live/joomla/lexicon/# к джумле и доработать его:

Главная страница

а) На главной странице блок Navigation Options увеличить примерно в полтора раза, чтобы там поместилось 9 небольших картинок с текстом.

б) Под левым боковым меню сделать блок подписки на рассылку и 2 баннера.

1 Блок баннер

2 Блок с кодом для вставки с видео (с ютуба)

в) Блок с 3-мя картинками, текстом и ссылками показать больше рассширить до 9 картинок с текстами и ссылками.

г) Нижний блок из двух предложений с картинкой, текстом и ссылкой показать больше рассширить до 5 предложений.

Д) Убрать с верхнего меню «Home».

Зафиксировать на всех страницах сайта блок левого меню и области из 9 картинок с текстом справа от левого меню.

Страницы товаров/предложений

а) В верхней части после названия предложения - поставить блок "Фотогаллерея". Далее за ней будет идти текст.

б) В стандартную текстово-граффическую часть страницы должна быть возможность вставки кнопки Отправить заявку. При нажатии на кнопку появляется всплывающее окно с полями: имя*, телефон*, e-mail, комментарии и кнопка отправить заявку. После отправки заявки появляется сообщение – Ваша заявка принята. Мы перезвоним Вам в ближайшее время.

В) должна быть форма обратной связи.

Верхнее меню сайта

а) Справа от пунктов меню написать телефон и кнопку Заказать звонок. При нажатии на кнопку, открывается всплывающее окно с полями: Ваше имя, Контактный телефон, Удобное время звонка и кнопка Отправить. После отправки появляется сообщение: Ваш запрос успешно отправлен. Мы перезвоним Вам в ближайшее время. 2. Русифицировать все меню, кнопки, надписи и т.д. 3. Прикрутить сайт к домену и выложить на хостинг.

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Joomla
11 лет назад
wish-shop
Павел 
44 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

nickfluk
Николай 
43 года
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
11 лет назад
$80
3 дня
Хороший исполнитель. Рекомендую. Даже после сдачи проекта отвечал на вопросы.
Сотрудничеством доволен.

Заявки фрилансеров

nickfluk
Николай 
43 года
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
11 лет назад

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