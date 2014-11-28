Необходимо сверстать 3 страницы интернет-магазина: карточка товара, страница категории, и страница списка всех категорий. И натянуть на существующий магазин на HostCMS PSD макеты и подробное описание всех новых элементов есть. Небольшие правки главной ...
Сделать сайт на joomla (переработать шаблон)
Сделать сайт на joomla
1. Прикрутить шаблон http://demo.rockettheme.com/live/joomla/lexicon/# к джумле и доработать его:
Главная страница
а) На главной странице блок Navigation Options увеличить примерно в полтора раза, чтобы там поместилось 9 небольших картинок с текстом.
б) Под левым боковым меню сделать блок подписки на рассылку и 2 баннера.
1 Блок баннер
2 Блок с кодом для вставки с видео (с ютуба)
в) Блок с 3-мя картинками, текстом и ссылками показать больше рассширить до 9 картинок с текстами и ссылками.
г) Нижний блок из двух предложений с картинкой, текстом и ссылкой показать больше рассширить до 5 предложений.
Д) Убрать с верхнего меню «Home».
Зафиксировать на всех страницах сайта блок левого меню и области из 9 картинок с текстом справа от левого меню.
Страницы товаров/предложений
а) В верхней части после названия предложения - поставить блок "Фотогаллерея". Далее за ней будет идти текст.
б) В стандартную текстово-граффическую часть страницы должна быть возможность вставки кнопки Отправить заявку. При нажатии на кнопку появляется всплывающее окно с полями: имя*, телефон*, e-mail, комментарии и кнопка отправить заявку. После отправки заявки появляется сообщение – Ваша заявка принята. Мы перезвоним Вам в ближайшее время.
В) должна быть форма обратной связи.
Верхнее меню сайта
а) Справа от пунктов меню написать телефон и кнопку Заказать звонок. При нажатии на кнопку, открывается всплывающее окно с полями: Ваше имя, Контактный телефон, Удобное время звонка и кнопка Отправить. После отправки появляется сообщение: Ваш запрос успешно отправлен. Мы перезвоним Вам в ближайшее время. 2. Русифицировать все меню, кнопки, надписи и т.д. 3. Прикрутить сайт к домену и выложить на хостинг.
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