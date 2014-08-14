Доработка сайта на hostCMS

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки107 просмотров

Необходимо сверстать 3 страницы интернет-магазина: карточка товара, страница категории, и страница списка всех категорий. И натянуть на существующий магазин на HostCMS

PSD макеты и подробное описание всех новых элементов есть.

Небольшие правки главной страницы.

11 лет назад
danger4k
Дмитрий 
44 года
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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