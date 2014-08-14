Автоматизация службы такси

Добрый день уважаемые фрилансеры.

Суть этого проекта заключается в автоматизации службы такси. А именно в части непосредственно автоматизации операций по выпуску и приёма автомобилей и не только.

Данный проект должен быть написан на Php, база MySQL в общем для стандартного web хостинга.

Итак приступим непосредственно к сути.

В прикрепленном файле к этому заданию есть весь текст и схема работы на данный момент.

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Ниже приведена схема работы компании Taxi Online

Собственно без обьяснения что к чему эту схему не понять хотя именно эта схема проекта и должны быть в приоритете работать.

Итак приступим, существует крупная компания такси, в этой компании много заказов также в этой компании есть служба диспетчерская (на семе не показана) которая собственно и принимает звонки от населения города, и передают эти заказы водителям которые на линии. Управляют этой компанией 3 человека "Учредителя".

У каждого учредителя есть "База". База это то место где собственно и находится само такси по факту работы. В настоящем виде это территория где стоит здание офиса, боксы для ремонта авто, авто мойка и т.д. остальное к делу не относится. На базе работают сотрудники фирмы:

1. Учредитель(и)

2. Директор(а)

3. Механник(и)

4. Водители

Учредитель это высшее звено в иерархии взаимодействия сотрудников, собственно учредитель это человек владелец. Он имеет у себя во владении территорию, офис, бокс и т.д. Учредитель принимает на работу к себе директоров базы, механиков, врачей по выпуску и т.д. Именно учредителю эта программа (проект) нужна в априори . Именно учредитель получает деньги с работы своей базы.

Едем далее, у учредителя есть собственный автопарк, привлеченный автопарк, и фрахт. Собственно говоря это автомобили которые работают на этой базе, выполняют непосредственно функцию самого такси. Учредитель имеет директора (одного или несколько) который собственно и занимается управлением всей базой. Именно директор выпускает автомобиль на линию, принимает деньги заработанные водителями, принимает и увольняет собственно самих водителей и т.д. расписывать всю работу директора нет смысла нас интересует только часть его функционала. Именно автоматизировать работу директора я и хочу этим проектом, но об этом чуть позже.

У директора на базе есть собственные автомобили (которые принадлежат учредителю), также есть привлеченные автомобили (это автомобили которые принадлежат другим людям, Индивидуальным предпринимателям которые поставили несколько автомобилей в это такси имеют за это деньги). Также есть фрахт (это обычные частные автомобили которые привлекаются на условиях процента от выполненных заказов.

Собственно директор принимает на работу водителей которых он рассаживает на машины "собственные" и "привлеченные", фрахт тут не участвует. Выпускает на линию водителей, затем собирает деньги за выполненную смену. Также водители фрахтовики приносят деньги за выполненные заказы но их директор не контролирует потому что это автомобили частников, задача директора просто принят у них деньги и занести в систему. Когда они выходят на линию директор тоже не знает потому что эти машины не контролируются.

Собственно в чем заключается суть того что нужно сделать.

1) Учредитель должен зайти на сайт ввести свои данные для входа и увидеть:

Сколько автомобилей вышло на линию

Сколько денег он заработал, существуют такие виды доходов такие как план, поездки договорников (которые заплатят деньги в конце месяца), за мойку и т.д. (об этом позже)

Также учредитель хочет видеть и свои расходы, сколько денег было взято из кассы и т.д.

Сколько было заказов в целом по такси (эту информацию должен занести директор руками с утра)

Ниже приведена примерная таблица которую директор заполняет ежесуточно.

В самом низу отчет о заработанных деньгах именно эту информацию и надо предоставить Учредителю.

Ну а директору соответственно надо эту информацию занести. А занесенная информация должны автоматически рассчитать и предоставить директору информацию сколько заработал парк собственный, привлеченный, и сколько фрахтовые машины принесли денег, сколько принесли договоров (договорники передают водителю квитанцию о проезде, затем водитель на базе отдает эту квитанцию и получает живые деньги) . И т.д.

также директор должен видеть к какой кассе относится какая сумма но расписывать это все долго это проще объяснить при личном общении.

В целом я представляю это так, есть определенный сайт на в котором заведены пользователи у каждого пользователя есть свои права и уровни (Директора, учредителя, и т.д.)

Допустим заходит Учредитель он в принципе видит все что видят директора и все прочие также отчеты и т.д.

Допустим заходит на сайт директор у него свой интерфейс, где он может занести воделя (И все его данные), занести автомобиль (И все его данные, страховки, дату выдачи свидетельства, техосмотр и т.д.)

Заходит Индивидуальный предприниматель машины которого стоят в этом такси (точнее на этой базе) и хочет увидеть сколько его автомобили принесли ему денег.

И . т. д. При личной беседе будет более подробно рассказано что конкретно и как.

Но в целом это проект долгосрочный после выполнения основных моментов будет и дополнительные модули.

Бюджет этого проекта который я уже в принципе написал 15000р. Остальное обговаривается отдельно.