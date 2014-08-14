Настройка премиум шаблона WorldPress (Dream-Theme)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки122 просмотра

Требуется помощь в настройке сайта Rokua.ru

В основном там требуется многое по отключать и настроить вывод фотогалереи.

О бо все по подробнее в скайпе.

11 лет назад
ibsnru
42 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров