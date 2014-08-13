Нужен на постоянную удаленную работу ответственный, грамотный человек который сможет натянуть шаблон сайта (сайты визитки, представительства) на cms wordpress (в основном штатные модули). Дизайны сайтов - достаточно сложные, работы надо выполнять качественно. Мы ...
Сделать выпадающее меню битрикс
Нужно доработать горизонтальное меню, добавить выпадающие подпункты меню
Заявки фрилансеров
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