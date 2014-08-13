Перенос действующего сайта на CMS 1С-Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки146 просмотров

Необходимо перенести действующий сайт на CMS 1С Битрикс. Сайт fordealers.pro Дизайн и функционал сайта сохраняются в полном объеме. Технические параметры сайта(скорость загрузки и т.д.) ухудшиться не должны.

Принимаются предложения с явно указанными стоимостью и сроками. Оплата за результат.

11 лет назад
nds66
Денис 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров