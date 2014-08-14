Мелкие доработки на сайте WoprPress

Есть сайт на WordPress c темой Novomag. Тайтл рубрики отображается как Название сайта | Название рубрики, надо удалить Название сайта | Надо написать как это делается.

Постоянные ссылки оформлены через Произвольно в виде /%category%/%postname%/, установлен плагин Yoast WordPress SEO с функцией Убрать основу категорий (обычно /category/) из URL , но в реальности урл отображается site.ru/ category/postname / Если я правильно понимаю эту функцию, то я должен видеть site.ru/postname / Надо так сделать и после написать как это делается.

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