Мелкие доработки на сайте WoprPress

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен6 заявок174 просмотра

Есть сайт на WordPress c темой Novomag. Тайтл рубрики отображается как Название сайта | Название рубрики, надо удалить Название сайта | Надо написать как это делается.

Постоянные ссылки оформлены через Произвольно в виде /%category%/%postname%/, установлен плагин Yoast WordPress SEO с функцией Убрать основу категорий (обычно /category/) из URL , но в реальности урл отображается site.ru/ category/postname / Если я правильно понимаю эту функцию, то я должен видеть site.ru/postname / Надо так сделать и после написать как это делается.

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WordPress
11 лет назад
SergeyMal
Сергей 
59 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

stepanko
Степан 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
11 лет назад
$8
1 день
Отличное знание WP легко и грамотно все сделал. Спасибо.
Приятно работать. Понятное ТЗ - быстрая оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

stepanko
Степан 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
11 лет назад